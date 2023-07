Un pullman che viaggiava sull’autostrada A12 Genova-Rosignano, dalla Spezia in direzione del capoluogo ligure, ha preso fuoco nel tardo pomeriggio nel tratto tra Recco e Nervi, all’interno della galleria Monte Giugo. Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni con pesanti ripercussioni su tutta la viabilità. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, ambulanze del 118 e automediche per prendere in carico i primi automobilisti che hanno respirato fumo all’interno della galleria. I passeggeri sono riusciti ad uscire tutti dalla galleria e i feriti sono stati medicati inizialmente nell’area di servizio di S. Ilario per intossicazione. Il più grave è l’autista del pullman costretto a ricorrere alla camera iperbarica mentre altre cinque persone lievemente intossicate sono state accompagnate al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.

Si sono formati in totale oltre dieci chilometri di coda, in aumento. Autostrade in una nota agli utenti diretti verso Genova consiglia dopo l’uscita a Recco di percorrere la SS1 Aurelia per poi rientrare in autostrada a Genova Nervi. “La risoluzione di questo evento non sarà di breve durata“, è l’avvertimento, “e la via Aurelia non potrebbe sopportare una mole di traffico sempre più imponente, pertanto chiediamo assolutamente di differire o procrastinare le partenze nei tratti interessati dalle chiusure”.