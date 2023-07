Dalle lacrime di tristezza a quelle di gioia: Matteo Berrettini continua a sorprendere se stesso e il pubblico e vola agli ottavi di finale a Wimbledon. Il tennista romano ha battuto per 3 set a 0 Alexander Zverev, dimostrando di amare l’erba di Londra che lo ha visto finalista nel 2021 contro Novak Djokovic. Il 27enne, reduce dal momento più difficile della propria carriera, ha superato il tennista tedesco col punteggio di 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5) in due ore e 33′ di gioco. Agli ottavi affronterà il numero uno del ranking mondiale Carlos Alcaraz. Nel 2023 Berrettini è uscito al primo turno agli Australian Open e ai Master 1000 di Indian Wells e Miami, mentre si è ritirato a Montecarlo. Oggi è in programma l’incontro tra Jannik Sinner e Daniel Galan.