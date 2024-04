Una rimonta per conquistare gli ottavi di finale. Jannik Sinner ha vinto, non senza brividi, il turno dei sedicesimi contro Pavel Kotov. Il primo set è andato via liscio in favore dell’azzurro (6-2), ma è al secondo che si è presentato qualche ostacolo in più: sotto 5 a 3, Sinner è poi riuscito a recuperare lo svantaggio e a chiudere il match vincendo quattro game consecutivi per il decisivo 7-5. Ora sul cammino verso la finale c’è da battere Karen Khachanov, ma sul match pendono le incerte condizioni di salute dell’altoatesino. Il ritiro senza scendere in campo è quindi un’opzione plausibile, anche se l’azzurro ieri ha cercato di tranquillizzare tutti.

Sarà Sinner a decidere l’effettivo svolgimento degli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid contro Khachanov. Infatti, al termine della gara con Kotov il numero 2 del mondo ha confessato la sua preoccupazione per un dolore all’anca dovuto al lavoro in più in palestra e comparso la settimana scorsa. Nonostante non si tratti di un infortunio nuovo, Sinner si è detto tranquillo. Resta quindi da capire se proverà a disputare la partita che lo aspetta o se preferirà ritirarsi per non compromettere l’imminente futuro, in cui c’è prima il torneo di Roma e poi lo Slam parigino del Roland Garros.

In caso di partita, Sinner e Khachanov disputeranno il loro quinto incontro in assoluto. Il bilancio è in favore del primo con 3 vittorie e una sola sconfitta, rimediata nel loro primo confronto al primo turno degli US Open 2020. L’ultimo, invece, risale agli ottavi di finale dell’Australian Open 2024. Al di là di questo, il russo rimane sempre un avversario temibile e duro da sconfiggere. La gara di oggi, 30 aprile, al torneo di Madrid è in programma alle 15, ma essendo il quarto match è improbabile che inizi prima delle 17. Se si giocherà, sarà visibile in tv su Sky, che la trasmetterà per gli abbonati sul canale SkySport Tennis, e in streaming sulle piattaforme SkyGo e Now.