Un primo set che aveva rievocato i peggiori fantasmi, poi una rimonta conclusa con autorevolezza nonostante qualche altro incidente di percorso: fa più fatica del previsto, ma quel che conta è che Jannik Sinner è agli ottavi di Wimbledon. Il 21enne altoatesino ha battuto in 4 set il francese Quentin Halys, numero 79 al mondo, con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-3, 6-4. Lo spavento iniziale, con un break subito in avvio e il primo set perso, poteva far pensare a un Sinner in difficoltà. Invece questa volta l’altoatesino ha accettato la battaglia in una giornata complessa. Ha vinto in velocità due set, riportandosi avanti nel punteggio. Poi nel quarto parziale è stato bravo a rispondere subito al break iniziale di Halys, stroncando le speranze del francese, che poi ha perso nuovamente il servizio sul 4 pari. Sinner si è guadagnato così la possibilità di servire per il match e alla prima occasione non ha fallito.

Qualche dritto sbagliato di troppo è stata la causa principale del black out iniziale di Sinner, che però è stato lucido anche in una partita in cui il servizio non sempre ha funzionato alla perfezione: solo il 49% di prime in campo. “Subito non ho trovato il ritmo, per me Halys era un avversario poco conosciuto, ma il pubblico mi ha aiutato tanto ed eccomi qui”, ha poi spiegato lo stesso tennista numero 8 al mondo. Il francese è solido al servizio, rubarglielo non è mai semplice: Sinner però ha saputo aspettare e anche sfruttare i momenti di calo del suo avversario. E non ha perso la testa quando all’alba del quarto set la partita sembrava poter nuovamente prendere una brutta piega. Dopo tutto, è un ottimo segnale e un grande insegnamento anche in vista degli ottavi di finale. Sinner incontrerà il vincente del match tra il colombiano Galan e lo svedese Ymer. Quindi, partirà di nuovo favorito, con pressione e imprevisti annessi.