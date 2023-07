Un pezzo di lamiera di circa 25 centimetri si è staccato da un camion che gli era davanti in autostrada, ha sfondato il parabrezza e gli ha trafitto la trachea. Così è morto Klaudio Mirashi, 23enne di Villorba. Mirashi si trovava a Barcellona e stava guidando una Mercedes Classe A dall’aeroporto verso la città. Il trasporto in ospedale è stato quasi immediate, il 23enne è rimasto in come fino al decesso. Il corpo ha fatto rientro in Italia e i funerali saranno officiati nella chiesa parrocchiale di Fontane di Villorba alle 15.30. Lascia la mamma Mimoza, il papà Kol e la sorella Klaudia.