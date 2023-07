“Quello che mi fa veramente paura è la possibilità di una guerra nucleare“. Lo ha detto il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi in vacanza a Trafoi, località altoatesina ai piedi dell’Ortles, nell’hotel del campione olimpico di sci Gustav Thoni. “La soluzione della guerra in Ucraina potrebbe passare attraverso un accordo su vasta scala, che vada al di là dell’Ucraina, come è accaduto per la crisi di Cuba” continua Parisi, “per esempio dare alla Russia garanzie di zone neutralizzate in Europa e fare un accordo globale con Putin”.