Lo ha fatto ancora una volta a modo suo, usando tutta l’enfasi e tutta la retorica di cui è capace, davanti al pubblico di casa, pronto ad osannarla. Giorgia Meloni ha annunciato oggi ufficialmente la decisione di candidarsi alle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno: “Ho deciso di scendere in campo per guidare le liste di Fratelli d’Italia in tutte le circoscrizioni elettorali”. Poi, ha continuato: “Lo faccio perché a questo percorso europeo io ho dedicato molto impegno in questi anni. Ancora prima di diventare Presidente del Consiglio dei ministri e poi ancora di più una volta ricevuto questo grandissimo onore lo faccio perché voglio chiedere agli italiani se sono soddisfatti del lavoro che stiamo facendo in Italia, del lavoro che stiamo facendo in Europa”. E, ancora: “Lo faccio perché oltre a essere presidente di Fratelli d’Italia, io sono anche la leader dei conservatori europei che vogliono avere un ruolo decisivo nel cambiare rotta alle politiche europee. Lo faccio perché voglio che sia chiaro e che sia chiaro il messaggio che votando Fratelli d’Italia l’otto il 9 giugno si voterà per dare ancora più forza al nostro Governo all’Italia in Europa”.