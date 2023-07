“Mi preoccupa un presidente del Consiglio che, nascondendosi dietro lo schermo delle “fonti Chigi“, conduce un gravissimo attacco ai magistrati che svolgono il proprio dovere, accusandoli di avere addirittura aperto la campagna elettorale per le elezioni europee”. Così, in un lungo post su Facebook dal titolo “Chi ha paura?”, il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte torna sulla velina anonima con cui, giovedì sera, la Presidenza del Consiglio ha attaccato le toghe per blindare due membri del governo coinvolti in guai giudiziari, la ministra del Turismo Daniela Santanché e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, entrambi di Fratelli d’Italia. “Mi preoccupa un presidente del Consiglio che non ha il coraggio di far dimettere dal Governo i suoi amici di partito Santanchè e Delmastro, perché tiene più alla sua cricca che alla “patria” di cui tanto si riempie la bocca”, attacca Conte.

“In questi giorni i Fratelli d’Italia e i loro sodali anche renziani, per lavarsi la coscienza, stanno martellando i social e gli organi di stampa con una filastrocca ripetuta a memoria: Conte ha paura della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid”, esordisce l’ex premier. “Non ho nessuna paura di voi. Ma mi preoccupa fortemente la vostra codardia. Mi preoccupa un presidente del Consiglio che scappa continuamente anche dalle più semplici conferenze stampa. Mi preoccupa un presidente del Consiglio che fa video da leonessa sui social ma diventa agnellino nei vertici europei e internazionali. Mi preoccupa un presidente del Consiglio che rinvia di mese in mese le decisioni per non prenderle, come sul Mes“, scrive. E conclude citando Shakespeare: “Vana è questa vostra corsa se la vigliaccheria vi insegue e la prodezza fugge”.