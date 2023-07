Hanno vinto 32,5 milioni di sterline e per i tabloid, da quel preciso momento, sono diventati una coppia da tenere d’occhio. Il Sun ha registrato l’affermazione dei due dopo la vincita, nel 2016, che poi è quello che dicono tutti: “I soldi non ci cambieranno e non cambieranno le nostre vite” e i puntuali cronisti del gossip sono andati a verificare. Ebbene, qualcosina è cambiato per i due ex insegnanti. Gerry e Lisa Cannings, intanto, non sono più una coppia. Lui, 70 anni, vive asseme a Samantha Cardell, 55 anni, mamma di un suo ex studente, in una maxi villa. Lei vive invece assieme a un ex camionista, Carl, in un’altra enorme casa, guida una porsche turchese e appare stare benissimo. Insomma, i due si sono lasciati e vivono la loro vita a 12 chilometri di distanza ma a quanto pare il gossip va per la maggiore anche quando la coppia non è composta da star dello spettacolo e così via con le interviste ai vicini: “Lisa si sta godendo una vita tranquilla, Carl è un uomo con i piedi per terra: giardinaggio e passeggiate dopo anni passati a faticare come insegnante”, “Tutti qui intorno sanno che Gerry è il vincitore della lotteria e che Samantha è la sua nuova compagna”, “Non è un segreto che Lisa e Carl stiano insieme e così Gerry e Samantha. Presumo che Lisa e Gerry stiano per divorziare ora, ma si sono lasciati qualche tempo fa”. Insomma, la ex coppia pare godersi la vita. Non lo farebbero tutti con 32 milioni di sterline in saccoccia?