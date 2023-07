Solitamente le persone famose vivono con l’incubo di essere riconosciute ed assalite dai fan, tanto da ricorrere spesso a stratagemmi e travestimenti per tutelare la propria privacy. Di certo, difficilmente riescono a passare inosservate. Cosa che invece è successa nelle scorse ore a Britney Spears, che ha vissuto l’esperienza opposta. Situazione irrealistica, verrebbe da pensare, eppure è tutto vero. La cantante, da anni lo spettro di sé stessa, si trovava al ristorante dell’Aria Hotel (Las Vegas, Stati Uniti) quando ha visto il suo beniamino Victor Wembanyama. Tuttavia, il giocatore di basket dei San Antonio Spurs, non riconoscendola, ha negato all’artista un selfie insieme.

Il contesto era già imbarazzante così, ma ad aumentare la dose ci ha pensato il gesto del capo della security, Damian Smith, che davanti a diversi testimoni le ha colpito il viso con un manrovescio, facendole cadere anche gli occhiali. La reazione della Britney? Dimostrando grande compostezza e senza alzare i toni, si è rimessa in piedi ed è tornata quatta quatta al suo tavolo. E qui, poco dopo – stando al sito web americano di gossip Tmz – è stata raggiunta da Damian e da Victor, i quali, riconoscendo l’artista, le hanno chiesto scusa per lo sgradevole epilogo. “Puoi sicuramente capire com’è quando ti trovi invaso dai fan”, si è giustificata la stella degli NBA.

E come si poteva immaginare, il racconto del giocatore di basket è diventato virale sui social. Anche Britney, però, ha reso partecipe i suoi follower dell’accaduto e in una story ha scritto: “Le esperienze traumatiche non mi sono nuove e ho avuto la mia parte di esperienze. Non ero preparata a quello che mi è successo ieri sera. Ho riconosciuto un atleta nella hall del mio hotel mentre mi stavo recando a cena. In seguito sono andato in un ristorante di un altro hotel e l’ho rivisto. Decido di avvicinarlo e di congratularmi con lui per il suo successo”. Ha spiegato: “Era molto rumoroso, così gli ho dato un colpetto sulla spalla per attirare la sua attenzione. Sono consapevole della dichiarazione del giocatore che dice “l’ho afferrato da dietro”, ma gli ho semplicemente dato un colpetto sulla spalla. La sua sicurezza mi ha dato una manata in faccia senza voltarsi, di fronte alla folla. Mi ha quasi buttato a terra e mi ha fatto cadere gli occhiali dal viso”.