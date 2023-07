Erano passati quasi tre mesi, 85 giorni per l’esattezza, dall’ultima vittoria di Matteo Berrettini nel circuito Atp. Era il 12 aprile e il romano vinceva al secondo turno a Montecarlo contro Francisco Cerundolo. Da allora, il calvario di un nuovo infortunio agli addominali e il rientro choc sull’erba di Stoccarda, con le lacrime dopo la sconfitta contro Lorenzo Sonego. Proprio contro il suo amico, ora Berrettini ritrova la gioia di un successo, che vale la qualificazione al secondo turno di Wimbledon. È ancora presto per parlare di rinascita, ma intanto è il segnale di una luce in fondo al tunnel. Il 27enne romano ha avuto la meglio in un derby italiano durato tre giorni, per via delle continue interruzioni dovute alla pioggia. Oggi, alla ripresa, ha chiuso vincendo il quarto set per 6 a 3.

Il punteggio finale recita 6-7, 6-3, 7-6, 6-3 per 3 ore e 19 minuti complessivi, seppure intervallati da diversi stop per il meteo londinese. Sonego aveva vinto al tie break (7-5) il primo set giocato martedì 4 luglio. Ieri, mercoledì, Berrettini si era ripreso vincendo il secondo set e il tie break del terzo (9-7). Oggi l’ennesima ripartenza, con il torinese che ha perso il servizio lasciando allungare Berrettini sul 4 a 2. Da quel momento il finalista di Wimbledon 2021 ha difeso il vantaggio fino a chiudere il match.

Berrettini ritrova così anche una vittoria sull’erba londinese che mancava appunto dalla straordinaria cavalcata di due anni fa, quando solo Novak Djokovic fu capace di batterlo. Nel 2022, infatti, il romano fu costretto a rinunciare per via della positività al Covid. L’ennesima sfortuna in una carriera che proprio sul più bello è stata frenata da una serie di infortuni, in particolare agli addominali. La partecipazione a questo Wimbledon era addirittura in bilico. Ora il romano spera di poter continuare a vincere, anche se affronta subito un avversario tosto: l’australiano Alex De Minaur, numero 17 al mondo.