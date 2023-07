Dopo Jannik Sinner, anche Lorenzo Musetti: un altro italiano avanza al terzo turno di Wimbledon. Sull’erba dell’All England di Londra l’azzurro, numero 16 del mondo e 14 del seeding, supera lo spagnolo Jaume Munar con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-1 in due ore e 16 minuti. Musetti domina fin dal primo punto e gestisce alla perfezione il match, risparmiando energie in vista del prossimo turno: lo attende un avversario difficile, il polacco Hubert Hurkacz, numero 18 al mondo.

Saluta Wimbledon invece Matteo Arnaldi, ko contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 57 del ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (0-7), 6-3, 6-4, 6-4 in tre ore di gioco. Mercoledì l’azzurro, numero 80 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, era riuscito a vincere il primo set, per poi subire la rimonta di Carballes Baena. Dopo lo stop per la pioggia, oggi lo spagnolo ha concluso l’opera chiudendo al quarto set.