“Molestie morali” e “violenza e sequestro di persona vulnerabile“: la vittima è il divo francese dagli occhi di ghiaccio Alain Delon e ad essere accusata – dai figli dell’attore – è la sua compagna e badante, Hiromi Rollin, giapponese 66enne, che da anni si prende cura della star del cinema e che l’attore ha presentato pubblicamente come sua partner nel 2021. La donna e l’attore – ormai 87enne – convivono nella residenza di Delon a Douchy, in Francia, ma la “compagnia” della donna non avrebbe giovato al divo: secondo quanto dichiarato da Christophe Ayela infatti, legale dei figli Anthony, Anouchka e Alain-Fabien, la 66enne avrebbe emarginato sempre di più l’attore finito sotto le sue grinfie, attraverso “manovre e minacce“. Come riportato da BfmTV, anche lo stesso Delon avrebbe confermato i fatti, unendosi alla denuncia dei figli.

Sempre a detta dell’avvocato, la situazione in casa Delon avrebbe subito un netto peggioramento in seguito ai problemi cardiovascolari accusati dall’attore nel 2019: problemi che hanno contribuito a rendere la donna “sempre più aggressiva, denigratoria e offensiva nei confronti dell’attore e dei suoi figli”, ha raccontato il legale.

Un vero e proprio comportamento vessatorio nei confronti della leggenda del cinema francese, di cui la donna avrebbe controllato messaggi e corrispondenza, che a volte – addirittura – non veniva nemmeno consegnata al destinatario: “Controlla sistematicamente le sue conversazioni telefoniche e i suoi messaggi privati. Risponde al suo posto, fingendosi lui, e cerca di intercettare la sua posta”, ha proseguito l’avvocato.

Cura e accudimento? Non esattamente, visto che Rollin viene descritta come una vera e propria despota, dall’atteggiamento “autoritario“, che avrebbe anche privato Deloin degli affetti più cari, visto che – sempre secondo l’accusa – al divo veniva impedito di vedere gli amici intimi e la famiglia, attraverso le solite intimidazioni. In attesa che i fatti vengano chiariti, la donna è stata dunque costretta ad abbandonare l’abitazione in cui conviveva con l’attore.

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate, lo stesso Delon ha presentato anche una seconda denuncia nei confronti della donna, accusandola di “abuso di debolezza” e “violenza deliberata e isolamento di una persona vulnerabile“. Ma non solo: la 66enne è anche ritenuta responsabile dei maltrattamenti perpetrati sul cane dell’attore, e per questo le viene contestata anche la “violenza contro un animale“. Saranno solo le indagini a permettere alla donna di chiarire la sua posizione.

Quasi sconosciuta al grande pubblico, Hiromi Rollin è stata presentata pubblicamente da Delon come la sua “compagna giapponese” solo nel 2021, in occasione di un’intervista televisiva, ma i due si conoscono da una trentina d’anni: la 66enne ha lavorato dietro le quinte di alcuni film francesi degli anni Ottanta e Novanta, e ha conosciuto l’attore proprio su un set.