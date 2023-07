Altri 249 migranti nella notte tra martedì e mercoledì sono sbarcati a Lampedusa. Dopo alcuni giorni di maltempo, che avevano frenato le partenze, l’hotspot dell’isola è nuovamente pieno: attualmente ospita più di mille persone, dopo che una raffica di trasferimenti disposti dalla Prefettura ed eseguiti dalla polizia lunedì sera aveva fatto scendere il numero delle presenze a 513 . Già martedì mattina però erano arrivate 284 persone, tra cui 55 migranti soccorsi dalla motovedetta della Guardia Costiera: navigavano su un barchino di 8 metri, salpato da Sfax in Tunisia.

Sempre da Sfax sono partiti tutti i sei natanti intercettati nell’ultima notte: uno dei barchini, soccorso dalla G129 Sottile delle Fiamme gialle, è affondato dopo il trasbordo dei 44 profughi. Da settimane la premier Giorgia Meloni sta cercando di trovare un accordo con Tunisi per frenare le partenze, finora senza successo. Dopo aver incontrato il presidente della Repubblica Kais Saied, Meloni aveva esultato per un “ottimo lavoro” e per gli “sbarchi diminuiti a maggio”. Con la fine del maltempo, però, le partenze sono riprese. Mentre l’ultimo vertice a cui ha partecipato anche la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen non ha registrato passi avanti.

Arrestato uno scafista – Nel frattempo la polizia di Stato di Messina, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, ha arrestato un minorenne accusato di essere lo scafista di una imbarcazione carica di migranti. I profughi erano arrivati a Messina la notte dell’1 luglio a bordo della Nave “Dattilo” della Guardia Costiera, che li aveva presi a bordo a Lampedusa. Il ragazzo avrebbe pilotato un natante dal giorno della partenza sempre da Sfax, fino al momento in cui veniva soccorso, dopo oltre un giorno di navigazione. Sullo smartphone di un migrante c’era un video in cui si vedeva il minorenne al timone della piccola imbarcazione con motore fuoribordo che ora è accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La polizia ha arrestato anche un tunisino di 19 anni per reingresso illegale nel territorio italiano. Il giovane era arrivato nell’agosto del 2022 e poi rimpatriato in Tunisia. Ora è tornato.