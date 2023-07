La Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto ha tratto in salvo 44 migranti, tra cui bambini e donne incinte, che si trovavano a bordo di un’imbarcazione in ferro incagliata. Il video mostra il salvataggio a Lampedusa di due bimbi in lacrime che vengono tranquillizzati e portati al sicuro dai soccorritori. I migranti sono stati affidati alle cure del dispositivo sanitario e interforze.