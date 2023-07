La difesa di Daniela Santanchè in Senato non convince le opposizioni. Ma l’iniziativa 5 Stelle, con l’annuncio del deposito di una mozione di sfiducia coglie di sorpresa PD e alleanza Verdi Sinistra.

Infatti, pur garantendo il voto a favore con il dem Misiani, nel Pd c’è chi nel partito, come Walter Verini, ammette “L’abbiamo saputo solo pochi minuti fa, sarebbe bene concordarle prima, verificarne l’utilità ed evitare che possano ricompattare la maggioranza”. “Io avrei preferito che ci fosse stato un percorso di condivisione comune e di coordinamento tra le forze di opposizioni, perché dinanzi ad una difficoltà della destra, le fughe in avanti non convincono mai – dichiara Beppe De Cristofaro, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra a palazzo Madama – detto questo se ci sarà una mozione di sfiducia la voterò”. Calenda bolla la proposta M5S: “una bella idiozia, perché ricompatta la maggioranza”. Per Borghi di Italia Viva: “Errore politico”.