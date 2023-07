Problemi per Elodie che durante la sua performance a Capri non riesce a cantare a causa della nausea. A bordo della motonave Patrizia, l’ex allieva di Amici si è esibita al boat party vip – evento sponsorizzato per una birra appena lanciata da una nota marca – di fronte ai celebri Faraglioni dell’isola. E stando ai video, in queste ore virali sui social, ai fan non è sfuggito un dettaglio: la cantante ha cantato cercando di non far vedere la sua sofferenza per il ‘mal di mare’ ma la nausea più volte ha preso il sopravvento e, tra una canzone e l’altra, Elodie si è scusata più volte con il pubblico. “Ho un po’ di nausea, sono onesta è difficile. Questa è la mia prima volta e sono felice di farlo con voi. Devo ammettere che è difficile cantare con le onde”, si è giustificata. Immediata è stata la vicinanza mostrata dagli spettatori che sono andati in suo aiuto offrendole medicinali, gentilmente rifiutati dalla cantante.