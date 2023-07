I relatori di maggioranza del decreto legge Pa 2 non si sono presentati a Montecitorio per illustrare il testo. Le commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro sono così dovute passare direttamente alle audizioni, saltando la relazione iniziale di incardinamento del provvedimento. All’avvio dei lavori, anche i deputati della maggioranza, fanno sapere fonti interne, erano assenti.

Un’assenza denunciata dai deputati M5s Davide Aiello e Alfonso Colucci. “Stiamo esaminando il decreto legge PA 2, l’ennesimo tentativo messo in atto dal governo Meloni per provare a gestire il PNRR, un dossier sul quale è ormai evidente che l’esecutivo sta sbandando”, hanno dichiarato in una nota. “È serio il rischio che vada tutto in malora. Ebbene, stamattina entrambi i relatori del provvedimento Tenerini e Ziello sono assenti ingiustificati, non abbiamo potuto ascoltare l’illustrazione del corposo provvedimento e per questo è anche venuto meno il dibattito con loro. Non solo, l’intera maggioranza sta disertando le audizioni degli esperti, dalle quali possono arrivare suggerimenti molto utili per migliorare il provvedimento. Ancora una volta dalla maggioranza di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia una prova di sciatteria, superficialità e supponenza nei lavori parlamentari. Tra assenze in Parlamento, scontri sempre più duri all’interno del governo e provvedimenti approvati dal Cdm ma poi spariti dai radar per settimane, governo e maggioranza stanno mettendo in mostra tutta la loro inadeguatezza, non solo nel merito delle politiche da mettere in campo, ma anche nel metodo di lavoro”.