Per evitare il fallimento, con un atto notarile datato 23 maggio, la ministra del Turismo Daniela Santanchè ha vincolato la sua villa di lusso in centro a Milano per garantire i debiti contratti da Visibilia srl, le cui vicende societarie sono al centro di un’inchiesta della Procura di Milano. E’ quanto scrive il quotidiano Domani facendo riferimento al piano di ristrutturazione del debito presentato in Tribunale.

In attesa dell’informativa in Senato della ministra, è questa l’ultima novità – in ordine di tempo – sull’affaire Santanchè. Un vincolo di destinazione finalizzato a garantire tre debiti della ristrutturazione, spiega il quotidiano, ossia “il debito verso Prelios credit servicing spa, quale mandatario di Kerdos Spv srl, quello verso Visibilia Editrice srl e infine il debito nei confronti dell’Agenzia delle entrate“.

La lussuosa villa art déco di proprietà della ministra è stata acquista nel 2004 al prezzo di un milione e duecento mila euro. Dopo una profonda ristrutturazione, la villa di 642 metri quadrati su più livelli (con piscina interna, area fitness e bagno turco) è valutata quasi sei milioni di euro, come da perizia allega all’atto notarile.