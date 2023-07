Un appuntamento imperdibile che ci farà stare con il naso all’insù: il cielo di luglio accoglie la prima Superluna del 2023, che potremo ammirare proprio oggi, lunedì 3 luglio. La Superluna del Cervo che sarà visibile da questo pomeriggio è infatti la prima delle quattro Superlune piene dell’anno e viene definita così perché cade proprio a luglio, ovvero il mese in cui ai cervi spuntano le nuove corna. La Luna dunque apparirà più grande e luminosa del solito perché alle ore 13:41 sarà piena e circa 36 ore dopo farà il suo passaggio al perigeo, ovvero alla minima distanza dalla Terra (pari a 360.149 chilometri contro una distanza media di poco più di 384.000 chilometri): a spiegarlo è l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, che riprenderà la prima Superluna dell’anno mentre sorgerà sull’orizzonte di Roma, condividendone – per i più appassionati – la visione con una diretta che inizierà alle ore 23.00.

Da segnare anche i prossimi appuntamenti con questi fenomeni: le successive Superlune saranno visibili il 1° agosto, il 28 agosto e il 29 settembre. Ma cosa dobbiamo aspettarci – in termini “astrologici” – da questa nuova Luna Piena di oggi? Sicuramente un po’ di scompiglio e cambiamento. Tra le parole chiave, secondo la terapeuta yoga Nour Pellé intervistata da Vogue Italia, sicuramente “disciplina“: “Quando l’Universo ci incoraggia a fare cose difficili, ci promette anche che, una volta terminato il lavoro, saremo ricompensati. Ciò fa di questa Luna Piena di luglio un’occasione perfetta per trovare la disciplina necessaria a raggiungere i nostri obiettivi”.

Saremo infatti di fronte ad una Luna Piena in Capricorno, uno tra i segni zodiacali più determinati dello zodiaco, che non rifugge le sfide, ma anzi ci si butta con ostinazione, puntando al successo (che solitamente ottiene). “Questo segno zodiacale ci insegna che scalare montagne o attraversare oceani rappresenta sì una sfida, ma, una volta raggiunta la destinazione, la ricompensa dimostra che ne è valsa la pena”, aggiunge l’esperta. Ma ecco cosa ci “ispirerà” questa Luna in Capricorno vigorosa e tenace.

Punto primo: saremo sicuramente più portati all’organizzazione. Non trascuriamo infatti che il Capricorno è il pianificatore per eccellenza, e che quindi – come suggerisce sempre Nour Pellè – dovremmo approfittarne, perché “oggi l’Universo è al nostro fianco per aiutarci nell’organizzazione delle nostre vite”. Via libera quindi alle to do list, per affrontare tutto quello che finora abbiamo procrastinato.

Punto secondo (forse un po’ dolente): saremo inevitabilmente spinti ad assumerci le nostre responsabilità. E pazienza se questo vuol dire puntare i riflettori su quello che nella nostra vita non ci assomiglia più. “Diamo una dimostrazione di forza interiore nel momento in cui prendiamo in mano la situazione e iniziamo ad assumerci la responsabilità della situazione in cui ci troviamo. È solo calandoci pienamente nel nostro ruolo che possiamo trovare il coraggio di cambiare le cose”, ricorda l’esperta.

Punto tre: se c’è una cosa su cui il Capricorno proprio non si tira indietro, come abbiamo ricordato, sono le nuove sfide. Metà capra e metà pesce, è un segno che allo stesso tempo può nuotare negli oceani profondi ma anche arrampicarsi sulle montagne più alte. Con questa Superluna saremo quindi tentati di cogliere il suo esempio, affrontando tutto quello che si presenta sul nostro cammino (soprattutto quello che magari ci fa un po’ paura).

Punto quattro: anche i più scettici proveranno a credere alla “dea bendata”. In occasione di questa Luna Piena infatti, anche Giove si troverà in una posizione “dominante”. E Giove é proprio il pianeta che rappresenta la fortuna, la prosperità, l’estroversione, l’euforia. Chissà che durante questa Superluna la fortuna non ci arrida: “sperare” non nuoce.