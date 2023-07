A partire dalle 14 di oggi, 1 luglio 2023, la piattaforma di proprietà di Elon Musk ha cominciato a dare i primi segni di malfunzionamento, con diverse le segnalazioni provenienti da varie parti del mondo. La maggior parte delle segnalazioni riguarda il sito web, ma anche l’applicazione mobile sta riscontrando problemi, seppur di minore importanza. Gli utenti non riescono ad accedere alla piattaforma e a pubblicare nuovi tweet, ma non riescono neanche a pubblicare dei commenti.

Un nuovo disagio per gli utenti di Twitter svelato dal suo proprietario. Elon Musk infatti annuncia in un tweet che “per affrontare i livelli estremi di data scraping”, una tecnica informatica di estrazione di dati da un sito web per mezzo di programmi software, “e di manipolazione del sistema, abbiamo applicato i seguenti limiti temporanei: gli account verificati sono limitati alla lettura di 6000 post/giorno; gli account non verificati fino a 600 post/giorno; i nuovi account non verificati a 300 al giorno”. In passato alcune problematiche del genere riguardanti Twitter erano state causate da alcuni aggiornamenti della piattaforma. Nel frattempo sul social sta spopolando l’hashtag di tendenza #TwitterDown.