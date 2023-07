Un malore poco dopo il risveglio dall’anestesia a cui era stato sottoposto per un intervento ai denti. Non è servita la corsa in ospedale direttamente da un centro odontoiatrico di Brescia agli Spedali Civili per salvare la vita a Luigi Floretta. L’uomo, 45 anni dipendente Rai a Bolzano, è morto in ospedale 72 ore dopo l’intervento.

La procura ha aperto un’inchiesta, delegato le indagini ai carabinieri del Nas che hanno sequestrato la cartella clinica e disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso e valutare eventuali profili di responsabilità. “Come istituzione non possiamo che esprimere il più sentito cordoglio per la famiglia del paziente scomparso. Siamo certi che gli organi inquirenti potranno fare piena luce su una vicenda alla quale guardiamo anche noi con attenzione”, ha commentato il presidente degli odontoiatri di Brescia Gianmario Fusardi. “Inevitabilmente – ha aggiunto Fusardi – ci atterremo alle risultanze delle indagini per effettuare eventuali valutazioni di nostra competenza sui professionisti sanitari iscritti. La sicurezza degli studi odontoiatrici e la preparazione dei medici odontoiatri non è in discussione ma siamo pienamente impegnati a capire cosa sia accaduto perché non rimangano zone d’ombra. Esiste un preciso quadro di regole riguardanti le procedure ambulatoriali in sedazione e i farmaci consentiti, come istituzione è un argomento sul quale lavoriamo costantemente e lavoreremo ancora per garantire formazione continua”.

