“Diffondete il suo bene ovunque affinché ci sia rispetto per il prossimo come voleva lui. Perchè per lui non c’è stato”. Sono queste le parole con cui Mariarosaria, madre di Fulvio Filace, l’ingegnere tirocinante del Cnr morto in ospedale dopo essere stato coinvolto in un incidente venerdì 23 giugno durante una sperimentazione sulla Tangenziale di Napoli, ha chiuso i funerali del figlio che si sono svolti sabato mattina presso la Chiesa di S. Maria del Carmine a San Giorgio a Cremano (Napoli). Con lui ha perso la vita anche la ricercatrice Maria Vittoria Prati. I due stavano viaggiando su un nuovo prototipo di veicolo sperimentale a cui stavano lavorando quando un’improvvisa esplosione li ha uccisi.

Al funerale hanno partecipato tutti i famigliari della vittima, ora decisi a fare chiarezza e cercare di capire se questo terribile incidente poteva essere previsto ed evitato. Oltre alle dure parole della madre della vittima, sono arrivate anche quelle del cugino di Fulvio, che ha chiesto che si faccia “verità e giustizia” sul caso. Sui fatti la Procura di Napoli ha aperto un fascicolo contro ignoti per accertare eventuali responsabilità alla base di questa tragedia. Le ipotesi di reato sono quelle di duplice omicidio e incendio colposo. La madre ha poi ricordato quella che era la passione di suo figlio: lavorare ad un nuovo modello di automobile a zero emissioni che potesse salvaguardare la salute degli esseri umani. Fulvio infatti stava lavorando in questi ultimi mesi ad una serie di progetti che miravano a “convertire le auto tradizionali in auto a pannelli solari per ridurre l’inquinamento”, ha ricordato don Orlando Esposito nel corso della sua omelia.

Tra i banchi la prorettrice dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ Rita Mastrullo e il direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale della ‘Federico II’ Nicola Bianco oltre al deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli, esponenti dell’amministrazione comunale. “Una comunità si è raccolta intorno a Fulvio” ha detto il sindaco Giorgio Zinno. Per lunedì 3 luglio alle ore 20 a San Giorgio a Cremano è prevista una fiaccolata in ricordo di Fulvio.