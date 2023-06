In una casa nel centro di Foggia, quattro amici stavano trascorrendo una serata insieme quando si sono ritrovati di fronte un un uomo appena entrato in casa. Non essendo la prima volta che il ladro ha provato a rubare in quella casa, il proprietario lo ha riconosciuto e, in compagnia dei suoi amici, hanno rinchiuso l’uomo in una stanza seviziandolo e filmandolo per ore.

Sono queste le circostanze in cui sono stati colti in flagranza due degli aggressori, che si trovano ora agli arresti per sequestro di persona e lesioni personali. La polizia è intervenuta dopo che la madre del ladro ha sporto una denuncia di scomparsa non vedendo tornare il figlio e, dopo essere entrata in casa, ha trovato il 26enne con ecchimosi in varie parti del corpo ed il volto tumefatto. Successivamente la vittima è stata traferita al pronto soccorso del policlinico Riuniti di Foggia.

Stando alle ricostruzioni non era la prima volta che l’uomo si introduceva illegalmente nell’abitazione, cercando probabilmente di rubare del denaro contenuto in una cassetta di sicurezza. Al momento la polizia sta conducendo delle indagini per verificare se vi siano ulteriori elementi utili a capire la dinamica dell’aggressione, comprendere quale sia la provenienza del denaro presente nella cassetta e identificare gli altri due aggressori di cui si sono perse le tracce.