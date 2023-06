“È stato uno spettacolo indegno. Si è trattato di ululati, gli stessi che sentiamo e stigmatizziamo negli stadi di calcio. Questo non deve avvenire da nessuna parte, a maggior ragione alla Camera dei deputati. Mi vergogno ma allo stesso tempo mi dico: che messaggio e che lezione mandiamo ai nostri figli che ci guardano? Noi parlamentari dovremmo dare un esempio“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Radicale da Aboubakar Soumahoro, deputato del Gruppo Mistero, ieri aggredito da urla e ululati razzisti provenienti dai banchi dalla maggioranza.

E conferma quanto denunciato ieri dal capogruppo del Terzo Polo, Davide Faraone: “Ogni volta che in Aula prendo la parola si verifica questo, ma c’è un limite a tutto. Adesso basta. C’è stata la solidarietà di tutta l’opposizione parlamentare, finora nessuna parola di vicinanza dalla maggioranza. Ci sarà tempo, ma quello che mi preme richiamare è che queste cose non devono accadere in nessun luogo. Si può certamente dissentire sulle idee e sui contenuti, però rientrando nel perimetro del rispetto e dei valori che ci hanno portato qui. E noi dovremmo essere garanti di quei valori“.