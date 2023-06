Nella seduta pomeridiana del 28 giugno, al termine di un intervento del deputato Aboubakar Soumahoro dai banchi della maggioranza si sono levate rumorose proteste tra cui si sono potuti distinguere degli ululati che nell’immediatezza sono stati riconosciuti come razzisti dal deputato Davide Faraone, che ha chiesto l’intervento della presidenza. Nella mattinata del 29 giugno gli ululati razzisti nel resoconto stenografico sono diventati dei generici “commenti”, da qui il nuovo intervento dell’on. Soumahoro, che ha chiesto una modifica del verbale, alla luce della gravità dell’episodio: “Parliamo del luogo più alto che rappresenta la democrazia, non si può scimmiottare in quest’aula, non si può continuare a vedere ciò che avviene con tanto dispiacere in certe circostanze negli stadi all’indirizzo di chi viene stigmatizzato in quanto diverso per il colore della pelle e in quest’aula sentire le stesse urla, gli stessi atteggiamenti, non è una violenza alla mia persone, ma alla carta costituzionale”. A seguire Roberto Giachetti ha chiesto alla presidenza della Camera di fare verifiche: “Nei giorni scorsi abbiamo approvato protocollo contro razzismo negli stadi, si usino i filmati interni affinché sia verificabile l’accaduto e si sanzionino i responsabili”.

Diverso il tono degli interventi da parte degli esponenti della maggioranza. Edoardo Ziello della Lega: “Si facciano i rilievi senza che ogni qual volta si tratta dell’onorevole Soumahoro ci sia un processo sommario da portare in quest’aula, perché ormai mi sembra di vivere il festival del vittimismo, quando qui nessuno si occupa dell’onoerevole Soumahoro”. Sarah Kelany (FdI) chiede invece “provvedimenti nei confronti di chi ha sollevato accuse di razzismo che sono migliaia di anni lontane dal nostro modo di pensare la vita”. Deborah Bergamini (FI): “Se contestazioni ci sono state non sono state certo per il colore della pelle, finiamola con queste strumentalizzazioni”.