“Stamattina sono stato a comprare il pane, e il droghiere mi ha chiesto se il Mes fosse una tipologia di prosciutto. Noi come parlamentari e come Governo abbiamo la necessità di fare gli interessi dei cittadini. In questo momento le esigenze del Paese e delle Europa sono diverse da quelle del 2019. E non credo che ora il pubblico stia con il mal di testa per capire se il Mes si ratificherà o meno. Noi dobbiamo fare in modo che questa possibilità di fondo salva stati sia armonico sul concetto complessivo delle problematiche attuali”, le parole di Paolo Barelli, Forza Italia.