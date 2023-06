Ryan Mallett è morto a annegato, aveva 35 anni. La Nfl è stata sconvolta dalla notizia arrivata dall’Arkansas: l’ex quarterback dei New England Patriots, ma anche di Houston e Baltimora, aveva giocato per cinque stagioni nella lega professionista del Football americano. Dopo il ritiro, allenava alla White Hall High School la squadra degli Arkansas Hunter. Sulle circostanze della morte di Mallett, confermata dallo sceriffo della contea di Okaloosa, in Florida, non ci sono molti dettagli: sembra che stesse nuotando mentre si trovava al mare.

Mallet aveva giocato per l’Università del Michigan per una stagione prima di finire la sua carriera universitaria in Arkansas. È passato per 7.493 yard e 62 touchdown in due stagioni con i Razorbacks. Poi è stato selezionato da New England nel terzo round del Draft Nfl 2011. Ha giocato quattro partite con i Patriots durante la stagione 2012, completando 1 passaggio su 4 per 17 yard. L’allenatore del New England Bill Belichick ha dichiarato di essere “estremamente rattristato dalla tragica scomparsa di Ryan”. Mallett ha fatto sei presenze in nove partite con i texani e due presenze in otto presenze con i Ravens. In complesso nella Nfl ha completato 190 dei suoi 345 tentativi per 1.835 yard e nove touchdown con 10 intercetti.

“La famiglia Nfl è profondamente addolorata per la scomparsa di Ryan Mallett. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi cari”, ha scritto la lega sui suoi canali social. Il direttore atletico dell’Arkansas Hunter Yurachek ha detto che l’università “ha perso una persona incredibilmente speciale“.