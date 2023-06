“Il coro anti-Juve? Non capisco la polemica, l’ho sentito e l’ho cantato pure io, anche se sono gobbissimo”. Lo juventino doc Filippo Tortu sdrammatizza così la gaffe del brano trasmesso dagli altoparlanti dello stadio di Chorzow durante la festa per la vittoria dell’Italia agli Europei a squadre di atletica. L’intenzione era quella di mandare ‘Sarà perché ti amo’ dei Ricchi e Poveri, ma la versione era quella da stadio, con il testo modificato. “Eravamo lì con un amico interista, un romanista e uno napoletano, ci siamo abbracciati e abbiamo cantato anche quello. Non è colpa nostra e loro non sapevano nemmeno che fosse così. Ci abbiamo riso sopra, io vivo tutto l’anno lo sfottò, fa parte del calcio”, ha raccontato il velocista azzurro in aeroporto a Cracovia prima di imbarcarsi per tornare in Italia. E ha aggiunto: “Non mi sembrava nemmeno una polemica da fare”.

Eppure la polemica è partita e la gaffe anti-Juve sta diventando un caso internazionale che coinvolge il comitato organizzatore polacco e la Federazione europea di atletica leggera (European Athletics). “A seguito di segnalazioni di eventi anomali agli Europei a squadre, che hanno attirato l’attenzione di atleti, tifosi e media, abbiamo chiesto agli organizzatori della gara di atletica leggera di spiegare e prendere posizione sulle situazioni accadute”, si legge in un comunicato ufficiale a firma di Marcin Nowak, presidente del Comitato organizzatore dei Giochi Europei in Polonia. Nella nota, pur non facendo esplicito riferimento al coro anti-Juventus trasmesso dagli altoparlanti, si sottolinea che “gli Europei a squadre si sono svolti nell’ambito del programma dei Giochi Europei Cracovia-Malopolska 2023, ma il comitato organizzatore non è responsabile della loro organizzazione”. Gli organizzatori sono appunto la European Athletics e il Silesian Stadium.

Nel comunicato infine si sottolinea che “i Giochi Europei di Cracovia-Malopolska 2023 sono il più grande evento sportivo multidisciplinare nella storia della Polonia. Quasi settemila atleti provenienti da 48 Paesi affiliati dei Comitati Olimpici Europei sono venuti a competere nel nostro paese. Tra loro ci sono i migliori atleti in molte discipline per competere per la qualificazione olimpica o nei campionati europei. I migliori atleti sono arrivati anche per i Campionati Europei di Atletica a Squadre, che si sono svolti nell’ambito del programma dei III Giochi Europei 2023 allo Silesian Stadium”. Insomma, seppure si sia trattato di un banale errore, certe gaffe non dovrebbero essere ammesse a questi livelli.