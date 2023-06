Alex Rins finalmente può tornare a casa. Il pilota spagnolo della LCR Honda con una serie di foto pubblicate su Instagram ha raccontato il suo calvario dopo il terribile schianto al Mugello, durante la gara Sprint di sabato 10 giugno. Il calendario della MotoGp, che prevede un luglio senza gare prima del Gp di Gran Bretagna del prossimo 6 agosto, gli consentirà di proseguire la sua convalescenza e prepara al meglio il ritorno in pista, dopo un incidente che ha provocato danni fisici ma anche grande paura: “È stata dura ma torneremo più forti fisicamente e mentalmente“, assicura Rins.

“Dopo 16 giorni e 2 operazioni torniamo a casa! Queste immagini spiegano l’entità della caduta e l’incredibile lavoro dei medici”, spiega il pilota spagnolo pubblicando le foto del suo percorso di recupero dopo la frattura di tibia e perone. “Grazie a tutti per i vostri messaggi e per esservi presi cura di me in questi giorni”, aggiunge Rins. Dopo il terribile incidente al Mugello, è stato trasferito in Spagna: “Grazie mille al Dottor Vila, alla Dottoressa Gomez Arrayas e al Dottor Sangiovanni per il loro aiuto e lavoro in queste settimane”, si legge in un altro post. Dopo una prima operazione, Rins ha subito un secondo intervento per stabilizzare le ossa della sua gamba sinistra.