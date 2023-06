“Tenere bloccati venti Paesi per ragioni ideologiche e per non dire la verità alle italiane e agli italiani, e cioè che ratificare il Mes non vuol dire chiederne l’attivazione vuol dire essere un governo irresponsabile. E Meloni ci sta mettendo in imbarazzo anche rispetto agli altri interlocutori internazionali”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein in un punto stampa a Bruxelles parlando del Mes. “Non ho mai visto un episodio in cui la maggioranza diserta un voto sul Mes e lascia l’opposizione da sola a votare – ha aggiunto – Questo è il segno delle loro enormi divisioni ma anche della irresponsabilità di questo governo rispetto a impegni internazionali che l’Italia si è assunta”. “Ratificare le modifiche al quel trattato non significa chiedere l’accesso a quello strumento”, spiega ancora.