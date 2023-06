Poco prima del voto sull’Ordine del giorno a firma Pd, approvato dall’esecutivo, che impegna il governo a sanzionare l’uso fraudolento della cassa integrazione Covid e che cita testualmente anche Visibilia editore, la società controllata al 48,8% dalla ministra Daniela Santanché, accusata proprio di questo, è Arturo Scotto del Pd a prendere la parola.

Il deputato dem ringrazia l’esecutivo per il via libera all’ordine del giorno e “mette in guardia”: “Se è chiaro a tutti cosa stiamo votando, il giorno dopo che quelle accuse dovessero corrispondere a verità, la ministra Santanchè dovrebbe dimettersi”. Quindi, conclude, “io ringrazio il governo per aver annunciato che la ministra Santanchè si dimetterà”.

Pochi secondi dopo è il momento della votazione: la Camera approva l’ordine del giorno. Di 277 deputati presenti e 262 votanti, 257 esprimono parere favorevole. Cinque i contrari e 15 gli astenuti.