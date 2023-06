Era il settembre del 2022 quando, in una diretta social, Lewis Capaldi annunciava di avere la sindrome di Tourette. Da allora sono passati mesi ma i problemi del giovane artista non si sono risolti, anzi: dopo le difficoltà a cantare che ha avuto al Festival di Glastonbury, è arrivato l’annuncio ufficiale: Capaldi si ritira momentaneamente dalle scene per prendersi del tempo per curarsi. “Ciao a tutti, prima di tutto grazie a Glastonbury per avermi ospitato, per aver cantato insieme a me quando ne avevo bisogno e per tutti gli straordinari messaggi successivi. Significa davvero tanto per me”, esordisce in un post pubblicato sui social ricordando l’affetto mostratogli dai fan durante il brano Someone You Loved.

E come già accennato il 24 giugno scorso al festival inglese, ha spiegato: “(…)Sono molto spiacente di comunicarvi che mi prenderò una pausa dalle tournée per il prossimo futuro. Una volta riuscivo a godermi ogni secondo di spettacoli come questo e speravo che 3 settimane di assenza mi avrebbero aiutato. Ma la verità è che sto ancora imparando ad adattarmi all’impatto della mia Tourette e sabato è diventato evidente che devo dedicare molto più tempo alla mia salute mentale e fisica, in modo da poter continuare a fare tutto ciò che amo per molto tempo a venire”.

“So di essere incredibilmente fortunato a potermi prendere un po’ di tempo quando altri non possono farlo e vorrei ringraziare la mia famiglia, i miei amici, il team, i medici professionisti e tutti voi che mi avete sostenuto in ogni momento della mia vita, nei momenti belli e ancora di più in quest’ultimo anno in cui ne ho avuto più che mai bisogno”. E ancora: “Sono incredibilmente dispiaciuto per tutti coloro che avevano programmato di venire a uno spettacolo prima della fine dell’anno, ma ho bisogno di sentirmi bene per esibirmi al livello che meritate”. “Suonare per voi ogni sera è tutto ciò che ho sempre sognato, quindi questa è stata la decisione più difficile della mia vita. Tornerò il prima possibile“, conclude.