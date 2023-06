Musica e solidarietà. “Love Mi“, il concerto organizzato da Fedez, ha portato 20 mila persone in piazza Duomo e davanti allo schermo, su Italia1, in prima serata ben 1.700 telespettatori con il 12,2% di share. Tutti i ricavati dell’evento saranno devoluti all’associazione Andrea Tudisco OdV, che opera con l’obiettivo di garantire l’assistenza sanitaria e il diritto alla salute dei bambini. Sul palco artisti di vario genere, molti legati al mondo del rap e vicini a Fedez.

La serata non è stata apprezzata per niente da Enrico Silvestrin. L’ex veejay di MTV ha deciso di comunicare la sua opinione su Twitter in modo netto e chiaro: “Stamme**a andrebbe nascosta, invece viene trasmessa. Fedez è il divulgatore della me**a di questo paese. Già che siete recintati, vi dovrebbero rinchiudere tutti. Disagiati senza cultura”. Silvestrin ha poi proseguito: “Ecco cosa succede quando normalizzi la mediocrità, quando seppellisci le alternative, quando pensi solo al minimo risultato con il minimo sforzo. Grazie a tutti per lo sforzo congiunto. Paese senza alcuna visione e senza alcun futuro“.

“Anche il pubblico ha l’autotune”, ha aggiunto poco dopo travolto da una pioggia di commenti tra chi condivideva il suo pensiero e chi riteneva le critiche esagerate: “Capisci che sono dei deteriorati quando pensano di venire a difendere il Love Mi senza capire di avere già perso 3-0 a tavolino”. Silvestrin non si è lasciato frenare dalle critiche, in molti gli hanno ricordato la partecipazione come concorrente al Grande Fratello Vip: “Qua c’è da donare a quelli in piazza”. Fedez replicherà?