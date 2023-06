“L’inflazione è tornata a colpire l’economia, è un’odiosa tassa occulta che colpisce soprattutto i meno abbienti. È giusto combatterla con decisione ma la semplicistica ricetta dell’aumento dei tassi intrapresa dalla Bce non appare agli occhi di molti la strada più corretta”. Dopo le uscite dei vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani (ripetute nel caso del leghista, più recente quella del forzista), anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni prende posizione contro il continuo rialzo dei tassi d’interesse della Banca centrale europea per far fronte alla crescita dell’inflazione. “L’aumento dei prezzi – ha detto la premier durante le sue comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo di Bruxelles – non è figlio di un’economia che cresce troppo velocemente ma di fattori endogeni, primo tra tutti la crisi energetica. Non si può non considerare il rischio che l’aumento costante dei tassi sia una cura più dannosa della malattia”.

Meloni non ha potuto evitare di dedicare un passaggio delle sue comunicazioni alla questione della ratifica del “nuovo” Mes, sulla quale la maggioranza balla da qualche settimana e ancora di più da quando è uscito un parere del capo di gabinetto del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti secondo il quale il via libera alla riforma del fondo salva-Stati non produrrebbe “nuovi o maggiori oneri” e non fa intravedere “un peggioramento del rischio” e anzi, addirittura, potrebbe portare a un miglioramento del rating dell’Italia. “Non reputo utile all’Italia alimentare una polemica interna sul Mes – ha detto oggi dal canto suo la presidente del Consiglio – L’interesse dell’Italia è affrontare il negoziato sulla governance europea, dove si discuta nel complesso nel rispetto del nostro interesse nazionale. Prima ancora di una questione di merito c’è una questione di metodo su come si faccia a difendere l’interesse nazionale“. Quando la capa del governo ha delineato la sua road map sul i deputati di Fratelli d’Italia si sono levati in piedi tributandole una standing ovation, mentre i colleghi della Lega sono rimasti immobili. Dai banchi del Pd commenti e “buuu”, con la capogruppo Chiara Braga a fare ampi gesti con le braccia, come a dire “ma guarda un po’”.