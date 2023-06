“Non reputo utile all’Italia alimentare una polemica interna sul Mes. L’interesse dell’Italia è affrontare il negoziato sulla governance europea, dove si discuta nel complesso nel rispetto del nostro interesse nazionale. Prima ancora di una questione di merito c’è una questione di metodo su come si faccia a difendere l’interesse nazionale”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo. Alle sue parole è seguita una ovazione dei deputati di Fratelli d’Italia, mentre quelli della Lega sono rimasti seduti. Dai banchi del Pd commenti e “buuu”, con la capogruppo Chiara Braga a fare ampi gesti con le braccia, come a dire “ma guarda un po’”.