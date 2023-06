Gli attivisti del movimento ambientalista Just Stop Oil hanno cosparso di vernice l’interno e l’esterno della sede britannica di Total Energies, nel quartiere londinese di Canary Wharf. Mentre alcuni spruzzavano vernice nera nell’atrio della sede del colosso francese, altri hanno cosparso di vernice arancione la facciata esterna. Fuori dall’edificio si sono inoltre radunati decine di studenti in sostegno all’azione. Gli agenti della Metropolitan Police Service (Met Police) hanno proceduto ad arrestare 27 attivisti.

Il gesto è stato compiuto in segno di protesta contro il progetto di oleodotto noto come East African Crude Oil Pipeline (Eacop), sostenuto dalla Total, che punta a collegare il giacimento petrolifero del Lago Alberto – in Uganda – con il porto di Tanga (Tanzania) sull’Oceano Indiano. L’organizzazione ha diffuso un comunicato in cui afferma la necessità di bloccare il piano, denunciando violazioni dei diritti umani e rischi ambientali per le varie aree protette che incontrano il percorso del futuro oleodotto.