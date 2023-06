“Tra il giornalista e la senatrice c’è del tenero”, fa sapere il settimanale Oggi. Sul sito della testata diretta da Carlo Verdelli sono apparse le immagini di Salvo Sottile e Lucia Borgonzoni in piscina insieme. Lui conduttore del servizio pubblico, lei esponente di spicco della Lega e membro del governo di Giorgia Meloni, Sottosegretario del Ministero della Cultura.

Amore o amicizia? Il rapporto nel dubbio sembra essere molto solido. Voci di una storia tra il giornalista e la senatrice erano già circolate, il quotidiano “Il Messaggero” ne aveva parlato a fine febbraio. Chiacchiericcio di cui il giornalista Andrea Scarpa aveva chiesto conto proprio a Sottile in un’intervista: “È vero? Nooo… È una persona che conosco e alla quale voglio molto bene. Punto”.

Le immagini pubblicate da Oggi.it sono state scattate, racconta la firma Alberto Dandolo, al Forte Village di Santa Margherita di Pula (Cagliari). Sono insieme in piscina, nella struttura in compagnia per qualche ora di relax. Borgonzoni era lì per partecipare in ruolo istituzionale al “Filming Italy Sardegna Festival”, evento organizzato e diretto da Tiziana Rocca, in particolare a un convegno dal titolo “La sala cinematografica allunga al stagione e si prepara alla Revolution”.

Domenica su Instagram il giornalista siciliano aveva pubblicato un suo scatto geolocalizzato proprio in Sardegna. Sottile si prepara intanto per una nuova sfida televisiva, dopo aver salutato “I Fatti Vostri“, dove approderà Tiberio Timperi, sbarcherà su Rai3 con un programma in prime time in onda o la domenica o il lunedì sera a inizio 2024.