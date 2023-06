La notizia avrebbe dovuto essere la vittoria dell’Italia all’Europeo a squadre di atletica leggera, ma durante la cerimonia di chiusura una clamorosa gaffe ha rubato la scena. Dentro il Silesian Stadium di Chorzow, in Polonia, durante la festa in pista per il trionfo degli azzurri, dagli altoparlanti è partita “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri. La versione diffusa, tuttavia, non era quella originale ma una riveduta e corretta in ambito calcistico in Italia con un’offesa agli juventini (letteralmente “Stringimi forte e stammi più vicino, e chi non salta è un gobbo juventino”).

Quello dell’Italia, chiuso con la gaffe dell’organizzazione, è stato un successo storico, mai riuscito in questa competizione e nemmeno nella vecchia Coppa Europa. L’Italia chiude la competizione con 426.50 punti davanti ai padroni di casa della Polonia, a quota 402.50. Terza la Germania con 387.50 punti. L’Italia guida anche il medagliere dell’atletica per i Giochi Europei con 14 medaglie all’attivo: 6 ori, 5 argenti e 3 bronzi. Mai l’Italia, capitanata in questa edizione da Gimbo Tamberi, in 58 anni di competizione era riuscita a raggiungere il primo posto.