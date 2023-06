Da naufrago della Costa Concordia al Giglio fece causa anche alla Fincantieri. Ma per un 82enne l’azione civile contro il colosso non è andato a buon fine ed è stato condannato a pagare le spese legali. Ma nn solo. Come informa il Codancos all’anziano è stato “notificato un atto di precetto finalizzato a pignorare uno dei naufraghi della Costa Concordia – nave da essa costruita – condannato dal tribunale di Genova per aver chiesto un risarcimento per la notte di terrore vissuta durante il naufragio del 13 gennaio 2012 all’Isola del Giglio”. Nell’incidente persero la vita 32 passeggeri e per quanto accadde è stato condannato il comandante a 16 anni in via definitiva.

“Il cittadino aveva citato in giudizio non solo Costa Crociere ma anche Fincantieri e Rina (il Registro Italiano Navale), allo scopo di accertare tutte le responsabilità che avevano concorso a dare origine alla tragedia, comprese quelle relative ai malfunzionamenti della nave – si legge nella nota dell’associazione dei consumatori – Il tribunale di Genova ha riconosciuto al passeggero in questione un consistente risarcimento, disponendo tuttavia che a pagare fosse solo Costa Crociere e condannando il naufrago a corrispondere circa 14.000 euro di spese legali a Fincantieri”. La sentenza è stata appellata al fine di ottenere la condanna anche di Fincantieri e Rina, spiega ancora il Codacons, ed il giudizio pende attualmente dinanzi alla Corte d’appello di Genova: “Il pignoramento da parte di Fincantieri – sottolinea inoltre l’associazione – è stato avviato nonostante il naufrago abbia già pagato il 75% del dovuto (quasi 10.000 dei quasi 14.000 euro a titolo di spese legali) e dopo che era stata comunque data disponibilità, sia pur con tempi dilazionati, a versare la parte restante”. Il Codacons, a questo punto, ha deciso non solo di farsi carico di ogni onere economico a carico del naufrago, ma anche di saldare il suo debito e ha fatto recapitare oggi – 26 giugno – alla sede romana di Fincantieri di Via Tevere, 3.944 monetine da un euro, all’interno di un trolley dal peso di oltre 30 chili.