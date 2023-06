Il tour estivo di Marco Mengoni sta regalando grandi emozioni non solo ai suoi fan, ma anche allo stesso artista. Proprio in queste ore, sono diventati virali sui social alcuni video (su Facebook e TikTok) che mostrano il cantante scoppiare il lacrime per una sorpresa fatta dai suoi fan.

Andiamo con ordine. Il 24 giugno il tour Marco negli stadi è approdato allo stadio Arechi di Salerno e qui, durante l’esibizione, è successo qualcosa di inaspettato che ha commosso profondamente il cantante, al punto di farlo scoppiare a piangere. Cosa è accaduto? In un unico coro i fan hanno intonato: “Ohi vita, ohi vita mia, hoi core e chistu core, si stat o’primme ammor e o’primme e l’ulteme sarai pè me”, celebre ritornello della canzone ‘O Surdato Nnammurato.

La reazione del cantante non si è fatta attendere: i maxischermi lo hanno immortalato mentre li ascoltava senza trattenere le lacrime di gioia. “Mi avete fatto un po’ scoppiare e io vi ringrazio”, ha sottolineato Mengoni al termine del concerto. “Uno dopo quasi 14 anni ci si abitua e invece no, non ci si abitua mai. Ritrovarsi a rivivere delle cose e avermi permesso di vincere di nuovo Sanremo, andare all’Eurovision e il tour è stato un sogno, grazie”.