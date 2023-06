Francesco Roberti si avvia a vincere le elezioni regionali in Molise. Mentre lo spoglio è ancora in corso, il candidato presidente del centrodestra è in netto vantaggio con circa il 63% dei voti. Battuto l’avversario Roberto Gravina, sostenuto dai 5 stelle, dal Pd e dall’Alleanza Verdi Sinistra: è dato intorno al 34%. Il terzo candidato, il civico Emilio Izzo, si ferma intorno al punto percentuale. La coalizione di governo, dunque, si conferma anche nella piccola Regione che amministrava già da cinque anni.

Questo turno elettorale si fa segnalare per la caduta libera dell’affluenza: a votare nelle 393 sezioni allestite in 136 comuni della regione è andato solo il 48% degli aventi diritto. Hanno votato 157.400mila elettori su 327.805, dei quali 85.311 elettori residenti all’estero, pari a un quarto del totale. Nel 2018, tra l’altro, si era votato solo un giorno, domenica, e l’affluenza definitiva era stata del 52%. Era stato eletto Donato Toma, candidato di centrodestra non ricandidato in questa tornata.

Oltre al dato relativo all’affluenza, le regionali in Molise hanno guadagnato attenzione nazionale perché hanno ospitato l’incontro tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Il presidente dei 5 stelle e la segretaria del Pd hanno avuto un colloquio lungo 40 minuti in un bar di Campobasso, insieme al leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. Con loro è stato immortalato anche Gravina, che nel 2019 era stato eletto dai 5 stelle sindaco di Campobasso e adesso aspirava a diventare governatore. Alle urne, però, il candidato del fronte progressista è stato battuto.