Alla fine si sono incontrati. Giuseppe Conte ed Elly Schlein si sono visti a Campobasso per un aperitivo a favore di fotografi e videomaker durato una quarantina di minuti. Con loro c’erano il candidato alla guida del Molise, Roberto Gravina, e il leader di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. Il presidente M5s e la segretaria Pd si sono mostrati insieme, per poi diversi per le rispettive dichiarazioni e comizi. “Stiamo lavorando con uno spirito di squadra“, ha comunque assicurato Conte.

L’incontro fra Conte e Schlein è stato informale anche per evitare che acquistasse un valore che va oltre il Molise, dove Pd e 5s sostengono Gravina insieme a Verdi-Si, Socialisti e altre liste civiche. L’alleanza in Molise col Pd “non è un’eccezione – ha spiegato Conte – quando ci sono presupposti sui territori per un progetto politico insieme noi ci siamo. Il dialogo col Pd lo considero quasi naturale“. Tantopiù che Gravina, sindaco di Campobasso, è del M5s.

A fine aperitivo Conte ha tenuto il suo comizio a Campobasso, Schlein è andata a Termoli, per un incontro pubblico. La manifestazione del M5s di sabato a Roma e l’aperitivo molisano non dovrebbero comunque restare le ultime occasioni di incontro in pubblico fra i due leader. “Se è per una battaglia che condividiamo, sono assolutamente disponibile, di fronte a un’iniziativa intrapresa da Schelin col Pd, a partecipare e a portare il saluto del M5s”, dice l’ex premier. Date papabili sono quelle in programma per “l’estate militante” del Pd: il 30 giugno una manifestazione contro il caro affitti, il 13 luglio un dibattito sull’Università e il 14 e 15 luglio un appuntamento a Napoli contro la riforma dell’Autonomia differenziata.

“L’incontro è andato bene, abbiamo discusso naturalmente del Molise, abbiamo ascoltato Gravina e parlato molto della Regione“, ha detto all’AdnKronos Nicola Fratoianni, dopo l’aperitivo con Conte, Schlein e il candidato alla Regione. Un’alleanza “che si è già verificata in altre amministrative”, ha ricordato. “Siamo qui ora per dare un contributo, ognuno ha le sue iniziative e i suoi appuntamenti, però eravamo nello stesso luogo più o meno alla stessa ora e abbiamo preso una limonata insieme“, ha spiegato il leader di Sinistra italiana.