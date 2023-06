Non ce l’ha fatta il 25enne di Reggio Emilia che aveva perso i sensi durante un bagno sulla sponda bresciana del Lago di Garda, presso la spiaggia “Giamaica” di Sirmione. Appena si era tuffato in acqua il ragazzo era apparso immediatamente in difficoltà, e, visto che non riusciva a riemergere, erano subito intervenuti in suo soccorso il bagnino e un turista, che lo avevano riportato a riva, chiamando l’ambulanza ed effettuando un primo intervento tramite massaggio cardiaco.

La sala operativa della Guardia costiera del Lago di Garda ha dirottato verso la spiaggia Giamaica tre mezzi navali che si trovavano già a Sirmione per una manifestazione natatoria. Tra questi, l‘idroambulanza della Croce Rossa, che ha proseguito i tentativi i di rianimazione mentre il 118 faceva intervenire l’elisoccorso. Il ragazzo è stato quindi trasportato in codice rosso all‘ospedale di Desenzano, dove si è spento dopo alcune ore.

I carabinieri di Desenzano indagano per ricostruire le dinamiche dei fatti sotto il coordinamento della Procura di Brescia. Oggi, 25 giugno, il segno di lutto è stata annullata dal Comune di Sirmione la cerimonia di consegna della “Bandiera blu” prevista proprio sulla stessa spiaggia della tragedia.