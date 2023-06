Dominio Ducati al Gran Premio di Olanda della MotoGp, sul mitico circuito di Assen. La vittoria è andata a Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, campione del mondo in carica e leader del Mondiale. Alle sue spalle si è piazzato Marco Bezzecchi su un’altra Ducati del Team VR46, partito male dalla pole position e costretto a una gara in rimonta. Terzo posto per lo spagnolo Aleix Espargaro su Aprilia, seguito dal sudafricano Brad Binder su Ktm (retrocesso di una posizione dopo l’arrivo) e dal connazionale Jorge Martin su Ducati del Team Pramac, che era stato protagonista di una battaglia mozzafiato nei giri finali proprio con Espargaro.

“È stata una gara tosta, molto lenta viste le condizioni. Siamo migliorati grazie a una modifica nel setting fatto questa mattina, mi sono trovato subito meglio anche se le condizioni per le gomme erano davvero difficili”, ha detto Bagnaia ai microfoni di Sky. “Nessuno si aspettava questo caldo, ma abbiamo lavorato bene perché eravamo tutti al limite”, ha aggiunto il torinese. “È fantastico, non è stato semplice perché dietro spingevano tanto – ha detto ancora – Solo negli ultimi giri ho creato un piccolo vantaggio, perché ero al limite”.

Contento anche Bezzecchi, nonostante la partenza dalla pole non abbia portato alla vittoria: “In partenza ho avuto un contatto con qualcuno (con Luca Marini, ndr) e ho perso tempo. Poi sono stato tanti giri dietro Binder e quando l’ho passato Bagnaia era troppo lontano. Ma abbiamo lavorato molto bene nel weekend, è stato fantastico”. Bagnaia ora guida la classifica del mondiale con 194 punti, davanti a Jorge Martin (159) che mantiene ancora un punticino di vantaggio su Bezzecchi.