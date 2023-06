Deniz Oncu frena, Ryusei Yamanaka sbaglia e lo centra in pieno in pit lane. È la fredda cronaca dell’assurdo tamponamento che si è visto durante le prove libere della Moto3 ad Assen per il Gran premio d’Olanda. Il turco in sella alla Ktm, vincitore dell’ultima gara al Sachsenring, è uscito normalmente dai box. Dietro di lui si è subito fiondato il nipponico del team GasGas Aspar, che però poi ha commesso un grave errore: ha abbassato lo sguardo sulla dashboard della sua moto. Così non si è accorto con Oncu, forse infastidito dalla presenza del suo rivale alle spalle, aveva rallentato. Yamanaka con il gas sempre aperto ha centrato in pieno la Ktm che lo precedeva.

Il pilota giapponese e la sua moto si sono ritrovati sull’asfalto, mentre Oncu ha proseguito per alcuni metri prima di doversi fermare e rientrare ai box: ha subito dei danni all’alettone posteriore. Yamanaka ha sicuramente pagato la sua distrazione distruggendo la sua GasGas Aspar, mentre si attende una decisione da parte degli steward su una eventuale penalità. Mentre l’assurdo incidente a riacceso la polemica sulla esasperata ricerca delle scie che ormai sempre più spesso caratterizza prove libere e qualifiche. Non solo in Moto3, succede sempre più spesso anche in MotoGp.

Infatti, nei commenti sotto al post della MotoGp che mostra il tamponamento, molti appassionati si lamentano per questa situazione. E tra gli altri compare anche la posizione di Ayumu Sasaki, altro pilota giapponese della Moto3 (corre per il Max Racing Team): “Questo è quello che succede quando le persone vogliono seguirti al mattino”, scrive rivolgendosi a Oncu. Che risponde con le emoticon di una risata.