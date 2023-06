Durantenil concerto di Marco Mengoni allo Stadio Euganeo di Padova è successo qualcos’altro oltre alla sua presa di posizione nel dibattito sui diritti Lgbtq. Di cosa si tratta? Come testimoniano i diversi video diventati virali su TikTok, mentre il cantante parlava con il pubblico, accortosi che tra la folla c’era una fan che stava male, ha bloccato tutto e ha chiamato sicurezza e soccorsi. “La sicurezza c’è? Tutto apposto? Va bene”, ha detto prontamente Mengoni. Poi con ironia ha sottolineato: “Tanto abbiamo tempo. Dove volete andare? Tutto in sicurezza, abbiamo una sicurezza pazzesca e ringraziamo anche loro e il soccorso”. Situazione che, per fortuna, si è risola velocemente e nei migliore dei modi. “Stai bene però, eh? Te la ricorderai per tutta la vita sta cosa. ‘Sono svenuta al concerto di Mengoni a Padova’”: ha detto il cantante cercando di sdrammatizzare e scambiando a distanza qualche battuta con la spettatrice appena ripresa.