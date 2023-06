Lutto per la famiglia di Rocio Munoz Morales, compagna da anni di Raoul Bova. Dopo una lunga malattia, comunicata a marzo dalla stessa attrice, si è spento suo padre Manuel Munoz Morales. È stata la stessa Rocio a dare la notizia della perdita con un doloroso messaggio di addio pubblicato sul suo profilo Instagram il 24 giugno: “Por siempre en mi corazon papà, descansa en paz”, ovvero “Per sempre nel mio cuore papà, riposa in pace“, scrive nel post. Immediati i messaggi di vicinanza e supporto espressi dai fan e dagli amici e colleghi come Tosca D’Aquino, Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi. Tra questi anche Emma Marrone che, tornando con la mente probabilmente a quando ha perso il suo di papà, commenta: “Ti abbraccio forte forte amica mia”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)