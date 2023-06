Lory Del Santo, diventata famosa grazie a Drive In, all’età di 64 è in splendida forma e da 9 anni è compagna di Marco Cucolo, 30 anni più giovane. Tuttavia, in queste ore la Del Santo ha scioccato i fan apparendo sul suo profilo quasi irriconoscibile: capelli schiariti, labbra decisamente più gonfie. Immediati i commenti dei followers che, stentando a riconoscerla, l’hanno paragonata a Nathaly Caldonazzo. “Ha cambiato fisionomia non sembra neanche lei “, scrive un utente, mentre molti altri condannano l’eccessivo ricorso ai “ritocchini” estetici, sottolineando come non ne avesse affatto bisogno e come fosse meglio la sua bellezza naturale.

