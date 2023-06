Vacanze 2023, soli, in coppia, con la famiglia o gli amici a quattro zampe: 7 mete italiane tra spiagge da sogno, mondanità e cultura

A Bibione, sole, mare, sabbia e tanto sport

Tra le mete estive più amate d’Italia, Bibione (www.bibione.com), frazione del comune di San Michele al Tagliamento sul mare Adriatico, è chiamata “Tutta spiaggia” per l’ampio litorale, lungo 10 km, è largo fino a 300 metri! La sabbia dorata, il mare pulito (più volte bandiera blu), la movida, la natura e lo sport sono la combinazione perfetta per una vacanza in famiglia coi fiocchi. La spiaggia è l’ideale per improvvisare una sfida a beach volley o beach tennis, ma anche mettersi alla prova con sport acquatici come vela, windsurf, sci nautico e parafly. Ma soprattutto è bello concedersi lunghe passeggiate in bicicletta, grazie alle decine di chilometri di piste ciclabili diventate i primi percorsi italiani tracciati e certificati per la modalità “Bike” di Google Maps. Itinerari ciclopedonali accessibili a tutti, immersi nella foresta di pini marittimi, querce, lecci. A Bibione esiste una fitta rete, un autentico club di bike-hotel, tra cui il Life Hotel Bibione (www.lifehotelbibione.com), 4 stelle superior, che offre guide cicloturistiche con i percorsi, depositi sicuri per le biciclette, kit con gli strumenti per la manutenzione, menu salutisti e molto altro.